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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أئمة المنوفية بقرية كفر عشما بالشهداء: حياة كريمة هدية الدولة للريف المصري

أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف

انطلقت أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف المنوفية اليوم الأربعاء، بحضور الشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية أوقاف المنوفية، والدكتور خالد عبد السلام وكيل المديرية، والدكتور رضا أبو الغيط الأستاذ بمعهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية بالجيزة وعضو المجلس القومي للمرأة بالمنوفية، والشيخ أسامة سعفان مسئول شئون القرآن الكريم ومسئول الدعوة الإلكترونية والمنسق الإعلامي بالمديرية، ومحمد الجمل مدير إدارة أوقاف الشهداء.

حياة كريمة هدية الدولة للريف المصري

وخلال محاضرته بمركز شباب كفر عشما بالشهداء أكد رضا أبو الغيط على ضرورة الاهتمام بالتوعية، والفهم الصحيح، والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، وبث روح التعاون بين أفراد المجتمع، وزيادة الوعي بما تقوم به الدولة المصرية من تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى إرساء قواعد السلام العالمي والمجتمعي.

وتم خلال الزيارة تفقد مشروعات حياة كريمة بقرية كفر عشما بالشهداء، حيث تم زيارة مجمع المدارس، والمجمع الطبي، والمجمع التكنولوجي، للوقوف على حجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية علي أرض الواقع، وسعيها المستمر للتخفيف عن كاهل المواطنين في الريف ضمن قرى "حياة كريمة"، مؤكدين أن مشروع "حياة كريمة" هدية الدولة المصرية للارتقاء بالريف المصري في كافة المجالات.

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انطلاق برنامج البناء الثقافي لأئمة بني سويف

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، انطلق لأول مرة برنامج لقاء البناء الثقافي للأئمة والواعظات بمحافظة بني سويف اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023م من مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف، لعدد 200 إمامًا وواعظة، بحضور الأستاذة الدكتورة/ نسرين حسام الدين وكيلة كلية الإعلام بجامعة بني سويف، وعبد الرحمن نصر نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، وسعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة بالمديرية، ومصطفى كمال الدويني مسئول الإرشاد الديني وشئون القرآن بالمديرية، وأحمد عبد التواب مشرف مسئول المساجد والمنسق الإعلامي بالمديرية، وعماد أحمد مفتش دعوة بإدارة البندر، وجمع كبير من الأئمة.
وفي محاضرتها أشادت نسرين حسام الدين وكيلة كلية الإعلام بجامعة بني سويف ببرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات الذي أطلقته وزارة الأوقاف مطلع الأسبوع الجاري، موجهة الشكر لوزير الأوقاف على هذه الخطة الدعوية والتدريبية المتميزة، مؤكدة أن هذه الجهود قد آتت ثمارها عظيمة يانعة.
وأكدت أن وسائل الإعلام سلاح ذو حدين وهو قوة فعّالة تؤثر على سلوك البشر، كما أنها كذلك تقوم بدورها في الحياة السياسية والاجتماعية، وتستطيع تنمية المجتمعات ودفعها إلى الأمام كما يمكنها في الوقت ذاته أن تهدم دولًا ومجتمعات، وأوضحت أن الإعلام هو من تمام عمل الداعية، فلابد أن ينمي مهاراته الإعلامية حتى يتمكن من توصيل رسالته على أكمل وجه، مؤكدة أن للدعاة دورًا بارزًا وهامًا في الرد على الشائعات وإظهار الحقائق.
وأشارت إلى أهمية الدور البارز الذي قامت به وزارة الأوقاف وقيادتها في مجال الدعوة الإلكترونية، والذي كان بمثابة حماية لأبناء وطننا الحبيب من حروب الجيل الرابع، مؤكدة أنه ينبغي على الإمام أن يمتلك فنون التواصل الإعلامي مع الجماهير لأن ذلك يخدمه كثيرًا في مجاله الدعوي، خاصة في هذا الوقت الذي تنتشر فيه الشائعات من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
وفي ختام اللقاء تم عقد المقرأة النموذجية بمسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف.

أوقاف واعظات أوقاف المنوفية برنامج البناء الثقافي القران الكريم حياة كريمة

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