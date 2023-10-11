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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انعقاد برنامج المنبر الثابت للأزهر والأوقاف في 1004 مساجد بالجمهورية

المنبر الثابت
المنبر الثابت

ينعقد في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برنامج المنبر الثابت الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات، الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء بــ 1004 مساجد، خلال شهر أكتوبر 2023م.

انعقاد برنامج المنبر الثابت للأزهر والأوقاف في 1004 مسجد بالجمهورية

 حيث تحدث الجميع عن " تقديم المصلحة العامة على الخاصة وأثره في استقرار المجتمعات وبناء الدول "، مؤكدين أن المصلحة العامة مقدمة على الخاصة، وكلما كانت المصلحة أعم كان ثواب تحقيقها أعظم، والأعم نفعًا أعظم ثوابًا من الأخص، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ودرء المفسدة الأعم أعظم أجرًا وأعلى ثوابًا، ودرء المفاسد العامة واجب عام، وذلك على النحو التالي:
ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بـ (50) مسجدا منها: مسجد التوفيق، ومسجد عيد معتق.
ففي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بـ(20) مسجدًا منها: مسجد الفاروق، ومسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد.
وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بـ (40) مسجدا منها: مسجد الرجاء، ومسجد المجموعة الصحية.
وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بـ (45) مسجدا منها: مسجد النصر، ومسجد طيبة الكبير. 
وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بـ (40) مسجدا منها: مسجد نجع عبدالقادر، ومسجد العمري.
وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بـ (49) مسجدا منها: مسجد المدينة، ومسجد العتيق.
وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج بـ(28) مسجدا، منها: مسجد مقاصد الخير، ومسجد الروضة.
وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بـ (46) مسجدا منها: مسجد أبو سيف، ومسجد سيدي قاسم.
وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج بـ (37) مسجدا، منها: مسجد السادة الشهاوية، ومسجد عباد الرحمن.
وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج بـ (47) مسجدا منها: مسجد عبدالحي خليل، ومسجد الحنفي.
وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج بـ (42) مسجدا، منها: مسجد الغريب، ومسجد أبو العباس.
وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بـ (42) مسجدا منها: مسجد الكبير، ومسجد الفرشوطي.
وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بـ (22) مسجدا، منها مسجد الكبير، ومسجد الزهور.
وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج بـ (24) مسجدا منها: مسجد المدينة، ومسجد السراج المنير.
وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج بـ (44) مسجدا، منها مسجد بني هاشم، ومسجد عباد الرحمن.
وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم البرنامج بـ (33) مسجدا، منها مسجد نور الإسلام، ومسجد الشيخ زايد.
وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم البرنامج بـ (41) مسجدا، منها مسجد الرفاعي، ومسجد السلوى.
وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج بـ (19) مسجدا، منها مسجد الكوثر، ومسجد أبو بكر الصديق.
وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بـ (41) مسجدا، منها مسجد الكبير، ومسجد عمر بن عبد العزيز.
وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج بـ (23) مسجدا، منها مسجد الكريم، ومسجد السلام.
وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بـ (28) مسجدا، منها مسجد الفردوس، ومسجد الصحابة.
وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بـ (30) مسجدا، منها مسجد الكبير، ومسجد النور.
وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بـ (51) مسجدا، منها: مسجد الرحمن ، ومسجد السلام.
وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بـ (38) مسجدا، منها: مسجد العتيق، ومسجد النصر.
وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بـ (42) مسجدا، منها: مسجد السلام، ومسجد زعزع.
وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج بـ (38) مسجدا، منها: مسجد التقوى، ومسجد الشهيدين.
وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج بـ (41) مسجدا، منها: مسجد الرحمن، ومسجد سيدنا حمزة.

الأزهر وزارة الأوقاف شيخ الأزهر وزير الاوقاف برنامج المنبر الثابت مديرية أوقاف المنيا مديرية أوقاف الشرقية مديرية أوقاف جنوب سيناء

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