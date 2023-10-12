رئيس جامعة المنوفية يعلن تقديم كافة أنواع الدعم والتيسير للطلاب الفلسطينيين الوافدين

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن استعداد الجامعة إلى تقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي والرعاية الاجتماعية وتقديم كافة التيسيرات للطلاب الفلسطينيين الدارسين بكليات الجامعة والطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعة.

ووجه الدكتور أحمد القاصد العمداء ومنسق إدارة الوافدين بضرورة اتخاذ كل التيسيرات المطلوبة للطلاب ومراعاة تأجيل الإمتحانات للطلاب الفلسطينيين ومراعاة ظروف الطلاب التي تتزامن مع الأحداث العصيبة التي تمر بها بلادهم.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية الدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة المؤسسات المعنية في مصر مشيرا، إلى دورهم التاريخي في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأكيد الدور التاريخي للشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.

وأشاد القاصد بالقرارات التي تم اتخاذها من جانب وزارة التعليم العالي تيسيرًا على الطلبة الفلسطينيين ،مؤكدا أن تلك القرارات تأتي في إطار الدور القومي الكبير الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية والتي توجت بالجهود المصرية الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي.