عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يعلن تقديم كافة أنواع الدعم والتيسير للطلاب الفلسطينيين الوافدين

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن استعداد الجامعة إلى  تقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي والرعاية الاجتماعية  وتقديم كافة التيسيرات  للطلاب الفلسطينيين الدارسين بكليات الجامعة والطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعة.
ووجه الدكتور أحمد القاصد العمداء ومنسق إدارة الوافدين بضرورة اتخاذ كل التيسيرات المطلوبة للطلاب  ومراعاة تأجيل الإمتحانات  للطلاب الفلسطينيين ومراعاة ظروف الطلاب التي تتزامن مع الأحداث  العصيبة التي تمر بها بلادهم.

أئمة المنوفية بقرية كفر عشما بالشهداء: حياة كريمة هدية الدولة للريف المصري

محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار

وأكد رئيس الجامعة على أهمية  الدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة المؤسسات المعنية في مصر مشيرا، إلى  دورهم التاريخي في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأكيد الدور التاريخي للشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.

وأشاد القاصد بالقرارات التي تم اتخاذها من جانب وزارة التعليم العالي  تيسيرًا على الطلبة الفلسطينيين ،مؤكدا أن تلك القرارات تأتي في إطار الدور القومي الكبير الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية والتي توجت بالجهود المصرية الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي.

إدارة الوافدين الدكتور أحمد القاصد الطلاب الفلسطينيين الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية الوافدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

أمريكا توجه ضربة قوية لـ إيران.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: القيادة المصرية تتخذ المناسب تجاه الأحداث بين إسرائيل وغزة

مخدة ومخبر بملابس حريمي..كيف مثل المتهم بإنهاء حياة زوجته جريمته أمام النيابة؟

خطوة غريبة من زيلينسكي بسبب القرارات الأمريكية بشأن إسرائيل

بـ 160 ألف جنيه .. اركب كيا "أوتوماتيك" موديل 2001

ارتفاع شهداء فلسطين إلى 1569 وأكثر من 7000 جريح

أبرزها الفصل من الكلية.. عقوبات تأديبية للطلاب بقانون تنظيم الجامعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تشتريه.. شاهد أشكال السمك السام المباع بالأسواق

أحلى من العروسة .. والدة زوجة تامر عاشور تشعل السوشيال ميديا بجمالها

منى الشاذلي وساندي أبرز الحضور في عزاء والد نسمة محجوب| صور

هيئة الدواء تحذر من نوع علاج للجيوب الأنفية والانفلونزا

فيديو

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ