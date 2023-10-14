عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدكتور أحمد القرش نقيبا لأطباء المنوفية .. اعرف أسماء الفائزئن

القرش نقيبا لأطباء
القرش نقيبا لأطباء المنوفية

أعلنت اللجنة المشرفة في انتخابات نقابة الأطباء في محافظة المنوفية عن فوز الدكتور أحمد القرش نقيبا لأطباء المنوفية بعدد اصوات 444 صوت.

جاء ذلك عقب منافسة حامية بين 5 مرشحين علي مقعد نقيب أطباء المنوفية بعد انتهاء فترة النقيب السابق وسط حشد من أطباء المحافظة للمشاركة في الانتخابات التي أجريت بمقر النقابة بمدينة شبين الكوم.

مؤتمر جماهيري موسع في تلا المنوفية للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية |شاهد

توافد المواطنين للتبرع بالدم للفلسطينيين في المنوفية.. صور

وفاز بمقعد تحت السن الدكتور محمد السنباوي بإجمالي اصوات 509 صوت والدكتور محمد الشافعي 489 صوت، كما فاز بمقعد فوق السن كلا من الدكتور عباس العناني 446 صوتا والدكتور احمد ولاش 455 صوت.

وكانت قد انطلقت أمس الجمعة، انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية للتصويت في انتخابات التجديد النصفي، حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت 12225 طبيبا.

وتنافس على مقعد النقيب 5 أطباء وهم أحمد القرش، وثروت شمس الدين، وعبد الباري العجيزي، وحسني الفيومي، ومحمد طه بدوي.

بينما تنافس على مقعد العضوية فوق 15 سنة، 6 مرشحين وهم، أحمد ولاش، وإيناس الخولي، وعباس العناني، ومحمد النجار، ومحمد طه بدوي، وندا ضحى.

وتنافس على مقعد العضوية تحت 15 سنة، 4 مرشحين وهم، محمد السنباوي، محمد الشافعي، ومحمد رضا الشيخ، ومروة خليل.

التجديد النصفي المنوفية إنتخابات نقابة الأطباء محافظة المنوفية نقابة الأطباء انتخابات نقابة اطباء المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

بـ 170 ألف جنيه.. أعرف مواصفات رينو لوجان

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

ترشيحاتنا

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب وقف التهجير القسري لسكان غزة

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسى تعقد ثاني لقاءاتها مع وفد الكيانات الشبابية

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. وداع شعبي لـ القمص سمعان إبراهيم

عاجل| إصابة 21 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق سوهاج البحر الأحمر

مفاجأة صادمة للأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني .. ما الذي حدث؟

تفاصيل اقتراح روسيا بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سنلتقي في القدس أوالجنة.. معلومات عن الفنان الفسلطيني علي نسمان بعد إستشهاده

فوائد خارقة لتناول الخرشوف على الصحة والجسم

بالأصفر.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها على إنستجرام

أطعمة لمرضى السكر تساعد في إفراز الأنسولين بشكل طبيعي

فيديو

فقد الحركة والبصر في 30 دقيقة.. تفاصيل المرض النادر لـ نجل محمد ثروت

أصالة بفستان مستوحي من الزي والعلم الفلسطيني فى أحدث ظهور|شاهد

الموعد الرسمي للتوقيت الشتوي وعلاقته بالدراسة

قوات الاحتلال تخطط لتهجير سكان غزة إلى سيناء| رد قوى من مصؤ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ