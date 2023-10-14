الدكتور أحمد القرش نقيبا لأطباء المنوفية .. اعرف أسماء الفائزئن

أعلنت اللجنة المشرفة في انتخابات نقابة الأطباء في محافظة المنوفية عن فوز الدكتور أحمد القرش نقيبا لأطباء المنوفية بعدد اصوات 444 صوت.

جاء ذلك عقب منافسة حامية بين 5 مرشحين علي مقعد نقيب أطباء المنوفية بعد انتهاء فترة النقيب السابق وسط حشد من أطباء المحافظة للمشاركة في الانتخابات التي أجريت بمقر النقابة بمدينة شبين الكوم.

وفاز بمقعد تحت السن الدكتور محمد السنباوي بإجمالي اصوات 509 صوت والدكتور محمد الشافعي 489 صوت، كما فاز بمقعد فوق السن كلا من الدكتور عباس العناني 446 صوتا والدكتور احمد ولاش 455 صوت.

وكانت قد انطلقت أمس الجمعة، انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية للتصويت في انتخابات التجديد النصفي، حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت 12225 طبيبا.

وتنافس على مقعد النقيب 5 أطباء وهم أحمد القرش، وثروت شمس الدين، وعبد الباري العجيزي، وحسني الفيومي، ومحمد طه بدوي.

بينما تنافس على مقعد العضوية فوق 15 سنة، 6 مرشحين وهم، أحمد ولاش، وإيناس الخولي، وعباس العناني، ومحمد النجار، ومحمد طه بدوي، وندا ضحى.

وتنافس على مقعد العضوية تحت 15 سنة، 4 مرشحين وهم، محمد السنباوي، محمد الشافعي، ومحمد رضا الشيخ، ومروة خليل.