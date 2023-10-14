توقيع الكشف المجاني على 1316 مواطنا بالقافلة الطبية العلاجية بالمنوفية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية كفر ربيع بمركز تلا ، والتي استمرت على مدار يومين ، بحضور الدكتورة إيريني عطية مدير إدارة تلا الصحية. مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة ، (2) عيادة أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد ، تنظيم أسرة ، أنف وأذن وحنجرة ، وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.





وأضافت شفيق، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (1316 ) مواطن من أهالي القرية ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (183) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم إكتشاف (106) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (2٥) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (8) حالات لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل عدد (10) ندوات تثقيفية على هامش القافلة لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

من جهته أكد وكيل الوزارة علي إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضي بالمناطق البعيدة النائية موجهاً الشكر لجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل .