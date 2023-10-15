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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي العرب.. الإعلان عن طاقم تحكيم مباراة مصر والجزائر

مباراة مصر والجزائر
مباراة مصر والجزائر في البطولة العربية - أرشيفية

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة مصر والجزائر “الودية”، المقرر لها غدًا الإثنين، على ملعب “هزاع بن زايد” في الإمارات.

ويقود المباراة طاقم تحكيم إماراتي بالكامل.

وجاء طاقم تحكيم مباراة مصر والجزائر كالتالي:

يحيى الملا (حكم ساحة) - محمد أحمد يوسف (حكم مساعد أول) - حسن المهري (حكم مساعد ثانٍ) - أحمد عيسى درويس (حكم رابع) - محمد عبيد خادم (حكم فيديو) - جاسم عبد الله (حكم فيديو مساعد).

ويختتم مساء اليوم الأحد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمباراة نظيره منتخب الجزائر غدا الإثنين على هامش معسكر الفراعنة الكبار بالإمارات.

فيتوريا يضع لمساته الأخيرة على تشكيلة منتخب مصر

ويسعي البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني إلي الاستقرار على التشكيلة النهائية لمواجهة منتخب الجزائر في المباراة الودية المقرر اقامتها غدا الإثنين فى معسكر الإمارات. 
كان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أجري تدريباته مساء أمس السبت على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين بالإمارات ، استعداداً لمواجهة منتخب الجزائر وديا في السابعة مساء غد الإثنين باستاد هزاع بن زايد .

وشارك في المران ٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي».

وتغلب منتخب مصر الوطني وديا فى المباراة الأولي على نظيره منتخب زامبيا بهدف دون رد احرزه حمدى فتحي.
فيما اكتسح منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي نظيره منتخب الرأس الأخضر وديا بخمسة أهداف مقابل هدف. 

مصر الجزائر مصر والجزائر فيتوريا روي فيتوريا

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