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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: حصر الأراضي المبورة على الطريق الزراعي لاستخدامها في أنشطة تجارية

محافظ القليوبية عبدالحميد
محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان

وجه محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان بحصر جميع قطع الأراضي التي تم تبويرها على الطريق الزراعي ورفع منسوبها بالرتش والمخلفات؛ تمهيدًا لاستخدامها بأنشطة تجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها وإلزامهم بدفع تكلفة إزالة تراكمات الرتش بها وإعادة زراعتها مرة أخرى.


وقال الهجان - خلال تفقده اليوم حديقة طابا على الطريق الرزاعي، على هامش أعمال التطوير الجارية - إنه لن يسمح بأية مخالفة بناء جديدة على الأرض الزراعية، وسيتم التعامل بشدة في هذا الملف لتحقيق الردع العام ومنع المخالفات.


وتفقد الحديقة المقامة بالجزيرة الوسطى بمدخل بنها عند مساكن طابا التي تم إنشاؤها العام الماضي بتكلفة مليون جنيه من الخطة الاستثمارية وتم زراعتها بالكامل بالزهور ونباتات الزينة المختلفة، وإقامة برجولات خشبية لتكون متنفسًا للمواطنين، بالإضافة إلى إقامة دورات مياه.


ووجه بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام، بجانب سرعة التنفيذ والانتهاء من أعمال التطوير الجارية في أقرب وقت ممكن، وتفقد مدخل بنها القبلي (طريق طابا) والذي تم تطويره ورصفه بالكامل بطول 3.5 كم بتكلفة 30 مليون جنيه وأصبح مدخلًا حضاريًا يليق بمدينة بنها.
وتابع أنه تم تجميل مدخل بنها القبلي وزراعته بالأشجار والنخيل وتركيب أعمدة إنارة وتزويدها بكشافات الليد، موجهًا بدهان البلدورات بالكامل والتنسيق مع إدارة المرور لرفع السيارات التي تقف علي جانبي الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

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