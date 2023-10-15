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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بمشاركة الوزراء.. المغرب ينتفض بآلاف المواطنين دعما لغزة |فيديو وصور

مسيرات حاشدة في المغرب
مسيرات حاشدة في المغرب دعما للفلسطينيين

انطلق آلاف المغاربة، اليوم في مسيرة تضامنية هائلة لدعم غزة، وهم يرددون شعارات كسرت الصمت الذي يسود شوارع العاصمة.

ووفقا لموقع "اليوم٢٤" المغربي، انطلقت المسيرة التضامنية من ساحة باب الأحد بشارع الحسن الثاني في اتجاه مقر البرلمان على مستوى شارع محمد الخامس بالرباط.


 وأشار الموقع المغربي إلى أن أشخاص من اللجنة المنظمة يحملون مكبرات الصوت ويقرؤون الشعارات من أوراق مكتوبة فيما يردد بعدهم المتظاهرون “غزة غزة رمز العزة.. بروح بالدم نفديك يا أقصى”، و “فلسطين لا تهان والاقصى يهان ونتنياهو يا جبان”، وأيضا “بابدن ياجبان اقصانا لا يهان” و”فلسطين في القلوب من شمال الى الجنوب”، وأيضا “إدانة شعبية مجازر صهيونية”، و"مبيعين ما شرين ولي التطبيع حنا رافضين”، و”باليد اليد اليد..ضد الصيهون” “ناضل من أجل الشهيد ناضل يا مناضل الشعب يريد تحرير فلسطين”.

 

وحمل متظاهرون آخرون أعلاما مغربية وفلسطينية، واعتمر مجموعة الكوفية الفلسطينية وقبعات فوق رؤوسهم ومنهم من اصطحب معه أطفالا كانوا يحملون رايات صغيرة لفلسطين يلوحون بها.

 ورافقت المسيرة تعزيزات أمنية مكثفة سواء من عناصر قوات التدخل السريع والشرطة المكلفين بتغطية التظاهرات والمسيرات. مسيرة اليوم الأحد دعت إليها قبل أيام “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” و”مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” تحت شعار “الشعب المغربي مع طوفان الأقصى.. ضد التطبيع”.


وأوضح بلاغ صادر عن الجهة المنظمة بأن اختيار هذا الشعار “ينبع من مشاعر الاعتزاز والفخر بجرأة المقاومة الفلسطينية ووحدتها وأدائها القتالي والتكتيكي غير المسبوق في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني بنقلها للأراضي الفلسطينية المحتلة وبعدد الخسائر المادية والبشرية في صفوفه من قتلى وجرحى وأسرى، خاصة في صفوف الجنود والضباط”.


ودعا البلاغ إلى “الاستمرار في تنظيم التظاهرات التضامنية في كل مكان نصرة للمقاومة ومناهضة التطبيع، احتفاء بانتصار المقاومة ودعما للشعب الفلسطيني، وتنديدا بجرائم الكيان الصهيوني".
 وكان في مقدمة المسيرة، وزراء سابقون منهم الوزير الأسبق للوظيفة العمومية الاستقلالي امحمد الخليفة، والوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان عبد العزيز عماري عن البيجيدي، إلى جانب مشاركة بارزة من قيادات الجماعات والحركات والنشطاء الحقوقيين.

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