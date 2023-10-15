تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأولمبي وأوزبكستان

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأولمبي مع أوزبكستان عن ارتداء الفراعنة للفانلة الحمراء والشورت والجورب الاسود، بينما يرتدى أوزبكستان الفانلة الزرقاء والشورت والجورب الابيض.



ويخوض المنتخب الأولمبي التجربة الاوزبكية فى تمام الساعة الخامسة مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت طشقند وتقام المباراة باستادملعب بونيودكور الدولى وسط اهتمام جماهيري.

وتأتي التجربة الأوزبكية ضمن سلسلة مباريات ودية يؤديها المنتخب الأولمبي فى إطار برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وكان المنتخب الأولمبي قد بدأ ودياته بخوض التجربة الروسية التى تعادل فيها مع منتخب روسيا للمحليين 1- 1 وفاز فيها على نظيره الروسي الأوليمبي بهدفين مقابل هدف، ثم لعب مع المنتخب الأردني الأوليمبي فى تجربة أخري سبقت سفره إلى أوزبكستان وشهدت فوز أحفاد الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ويتطلع المنتخب الأوليمبي المصري لمواصلة عروضه الطيبة فى تجربة أوزبكستان فى ظل حرص مديره الفني البرازيلى ميكالى على تعزيز ثقافة الفوز والتعامل مع كل المباريات الودية كأنها رسمية.