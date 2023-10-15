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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان مقلق.. الأمم المتحدة: مليون نازح فلسطيني في غزة

غزة شهداء وموت ودمار
غزة شهداء وموت ودمار

أكدت الأمم  المتحدة أنه أصبح هناك نحو مليون نازح بقطاع ‎غزة في الأسبوع الأول من التصعيد مع ‎إسرائيل، في وقت تشن فيه حكومة الاحتلال حرب إبادة على غزة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

قُتل أكثر من 1300 إسرائيلي، بينما استشهد نحو أقل بقليل من 2500 فلسطيني، وأصيب الآلاف، ونزح مئات الآلاف منذ بدء حرب إسرائيل على غزة.

جاء ذلك بعد هجوم الجماعة المقاومة يوم السبت الماضي. ويعتقد أن حماس تحتجز نحو 150 رهينة في غزة، بينما قال الاحتلال إن لدى المقاومة 126 أسيرا إسرائيليا. 

وبعثت إيران برسالة عبر الأمم المتحدة يوم السبت تحذر فيها إسرائيل من غزوها البري المتوقع لغزة، حسبما أفاد موقع أكسيوس. 

وشددت الرسالة الإيرانية على أنها لا تريد المزيد من التصعيد في الحرب بين حماس وإسرائيل، لكنها ستضطر إلى التدخل إذا استمرت العملية الإسرائيلية في غزة .

ووجهت منظمات الإغاثة ومسؤولو الصحة الفلسطينيون نداءات عاجلة  إلى العالم  لإلغاء أمر إجلاء الفلسطينيين الذين يعيشون في شمال غزة، مطالبين بدخول المساعدات والغذاء والمياه والوقود إلى غزة، قائلين إن الأمر "أصبح مسألة حياة أو موت"، مع نفاد مياه الشرب النظيفة من القطاع.

وقُتل وأصيب العديد من الصحفيين في لبنان وغزة بنيران وضربات إسرائيلية، فقُتل صحفي رويترز عصام عبد الله يوم الجمعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وأصيب عدد من الصحفيين الآخرين.

ويستمر قصف الجيش الإسرائيلي لغزة اليوم الأحد. وتصاعدت أعمال العنف أيضا في الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد عشرات الفلسطينيين هناك.

وفي غزة، تعاني المستشفيات، حيث يقول مسئولون في القطاع "نحن بحاجة إلى نقل الوقود بالشاحنات إلى غزة الآن. الوقود هو السبيل الوحيد للناس للحصول على مياه الشرب الآمنة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الناس سيبدأون بالموت بسبب الجفاف الشديد، ومن بينهم الأطفال الصغار وكبار السن والنساء".

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني  أن "المياه هي الآن آخر شريان حياة متبقٍ. وأنا أناشد رفع الحصار عن المساعدات الإنسانية الآن".

وقطعت إسرائيل الكهرباء ومنعت دخول الغذاء والوقود والإمدادات الأخرى إلى غزة بعد إعلان "حصار كامل" على القطاع الذي كان بالفعل تحت حصار إسرائيلي صارم.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس : “لن يتم تشغيل مفتاح كهرباء واحد ، ولن يتم تشغيل صنبور واحد، ولن تدخل شاحنة وقود واحدة حتى تتم إعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم”.

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش "الحصار الكامل" الذي تفرضه إسرائيل ووصفته بأنه "دعوة لارتكاب جريمة حرب". وقالت هيومن رايتس ووتش أيضًا إن قتل المدنيين يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وجرائم حرب.

وكان أكثر من 423 ألف شخص نزحوا في غزة قبل صدور أمر  الإسرائيلي في الجزء الشمالي من القطاع، وفقا لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. وتعرضت العديد من المدارس والمستشفيات لأضرار بسبب الغارات الجوية.

احتلال إبادة الأسبوع الأول الأمم المتحدة الضفة الغربية المحتلة

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