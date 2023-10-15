الورم تحت الإبط.. سرطان متخفي اعرف علاماته

تعد الغدد الليمفاوية إحدى أنواع السرطانات الشائعة، وهى مجموعة من الخلايا الصغيرة التي لها دورًا مهمًا في المناعة، وتقع الغدد الليمفاوية في مناطق مختلفة من الجسم، مثل: العنق، والأربية، وتحت الإبط.. ويظهر سرطان الغدد الليمفاوية عادة تحت الإبط وله علامات تدل على إيه.. نرصد في هذا التقرير دلالات الاورام التي تظهر تحت الابط وعلاقتها بسرطان الغدد الليمفاوية وفقا لموقع Health Shots».

أسباب سرطان الغدد الليمفاوية تحت الابط :

ينتج سرطان الغدد الليمفاوية تحت الإبط بسبب الإصابة بعدد من السرطانات المختلف حيث تسبب سرطانات الجهاز الليمفاوي بنوعيها ليمفومة هودجكين وليمفومة لاهودجكين سرطان الغدد الليمفاوية تحت الإبط،علاوة على ذلك

الخراجات، والتي يمكن أن تتطور حول بصيلات الشعر أو الغدد المنتجة للزيوت

-التهاب الغدد العرقية القيحي، وهو مرض جلدي مزمن مصحوب بكتل متكررة تشبه الدمامل

- إن ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن هو نوع من أنواع سرطانات الخلايا الليمفية، الذي قد يسبب سرطان الغدد الليمفاوية تحت الإبط.



أعراض سرطان الغدد الليمفاوية تحت الإبط:



يتمثل سرطان الغدد الليمفاوية تحت الإبط بعدد من الاعراض التي قد تميّزه عن تورمات الغدد الليمفاوية غير السرطانية، ومن هذه الأعراض :

الشعور بورم تحت الإبط يزيد حجمه والألم .

الشعور بملمس قاسٍ أو مطاطي في الورم.

ازدياد حجم الورم الموجود في الغدد الليمفاوية بشكل تدريجي.

عدم القدرة على تحريك الورم.﻿

احمرار أو تهيّج أو ارتفاع درجة حرارة الجلد المحيط بالورم.

عدم مصاحبة الورم لأي ألم.

الشعور بوجود الورم بشكل دائم.

عوامل الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية أكثر عرضة، في حين تُشخَّص أنواع أخرى بين ممَّن يبلغون أكثر من 55 عامًا.

وضعف الجهاز المناعي ، يؤدي للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية لدى الأشخاص الذين يَشْكون من أمراضٍ بالجهاز المناعي، أو الذين يتناولون الأدوية المثبطة للجهاز المناعي.

الرجال أكثر عرضةً للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية من الإناث.

الإصابة ببعض أنواع العدوى.

ترتبط بعض أنواع العدوى بزيادة خطر الإصابة بسرطان الغدد.

الليمفاوية، تحت الابط ويشمل ذلك عدوى فيروس إيبِشتاين - بار وعدوى الملوِية البوابية.