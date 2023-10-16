أول تعليق من خال محمد صلاح بعد تبرع الأخير لـ أهالي غزة

رد عبد العزيز البمبي خال نجم ليفربول محمد صلاح، عن انتقاد البعض بعد تبرع اللاعب، لأهالي غزة من خلال الهلال الأحمر المصري، تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين ،

وكتب عبدالعزيز البمبي عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": هل يا تري المشكلة كدا وصلت للحل، والناس اللي عاوزه شو على حساب محمد صلاح كدا، هما ساعدوا في حل المشكلة ولا بقاقي لسه لف العلم أهي حاجة يتكلموا فيها».

وأضاف:« بالمناسبة الخبر صحيح مية في المية لله الأمر من قبل ومن بعد».





وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.