عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية: المدنيون العزل من الشعب الفلسطيني يعيشون مأساة إنسانية واجتماعية بكل المعاني

اجتماع المكتب التنفيذي
اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن  الدورة 79 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تنعقد في توقيت صعب يشهد فيه المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني الشقيق، مأساة إنسانية واجتماعية بكل المعاني.

 

وشددت على تضامننا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبة مجدداً بضرورة إفساح المجال للمساعدات الإنسانية والاجتماعية، وتنحية السياسة والصراعات عن العمل الإنساني الاجتماعي.

وأضافت أبو غزالة خلال كلمتها في أعمال الدورة التاسعة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن  حرص مكتب المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على انضمام فلسطين في اجتماع المكتب التنفيذي اليوم، يؤكد على اهتمام مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بدولة فلسطين الشقيقة، وما يمكن من مواصلة جهوده لدعم الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في دولة فلسطين بشكل أكثر فاعلية.

وأوضحت أن جدول أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي تشمل مجموعة من الموضوعات الاجتماعية والتنموية التي تُشكل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، ويأتي في مقدمة ذلك الإعداد والتحضير لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة (33) بمملكة البحرين، وكذلك الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

1000265541
1000265541
1000265540
1000265540
1000265598
1000265598
1000265597
1000265597
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الجامعة العربية الشعب الفلسطيني الشقيق جامعة الدول العربية دولة فلسطين الشقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في القدس بشأن فتح معبر رفح اليوم

الحكومة الإسرائيلية ترد على أنباء وقف إطلاق النار في غزة

أزمة السكر تودع المصريين|قرار حكومي عاجل ينسف ارتفاع الأسعار بعد 40 جنيهًا

ترشيحاتنا

مدة إضافية للتحويلات النقدية.. النواب يناقش تقرير مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج

غزة تتعرض لإبادة .. رئيس الوزراء الفلسطيني : نحذر من سيناريو التهجير

بعد غياب 6 نجوم.. مفاجآت في تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع بودية أوزبكستان

صفعة قوية من محمد صلاح لهؤلاء.. ونجيب ساويرس متضامنا معه: يتعرض لحملة

العدوان على غزة.. كارثة إنسانية وبيئية بسبب جثامين 1000 شهيد تحت الأنقاض

بشرى سارة لمن لم يحالفهم الحظ في مسابقة 30 ألف معلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

اكتشاف خاتم ذهبي من العصور الوسطى يحمل كتابات غامضة بإقليم إسيكس بإنجلترا

من الأجمل؟..ظهور نجمات الفن بدون مكياجةمؤخرا .. شاهد

احذر| 7 علامات تشير إلى حاجة الجسم لشرب الماء

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ