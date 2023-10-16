رئيس وزراء بريطانيا: مقتل 6 من مواطنينا في إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، مقتل 6 مواطنين بريطانيين على الأقل في الهجوم على إسرائيل.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلاً من إيران وحزب الله من أنهما سيدفعان ثمناً فادحاً إذا تدخلا في الصراع الجاري مع حركة حماس الفلسطينية.

وقال نتنياهو: "لا تختبرونا في الشمال، لا تكرروا أخطاءكم، لأن الثمن الذي ستدفعونه اليوم سيكون فادحاً للغاية".

وأضاف: "لقد قال لكم الرئيس الأميركي جو بايدن ألا تفعلوا ذلك، وأنا أقول لكم ذلك بالعبرية.. احذروا! لقد تعرضنا طوال تاريخنا لمحاولات لا حصر لها لتدميرنا، كنا ضعفاء ودفعنا ثمناً لذلك لم يدفعه شعب من قبل".

وتابع: الفارق بين الماضي والحاضر أن لدينا اليوم دولة قوية، وجيشاً قوياً وشعباً قوياً لخوض حرب، ولا نتوقف حتى نحقق الانتصار".

في سياق آخر، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن مسؤولي البيت الأبيض يأملون في إمكانية فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لبضع ساعات في وقت لاحق، الاثنين، للسماح لبعض الأشخاص بمغادرة القطاع قبل الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع.

وتابع: "نأمل أن يكون مفتوحاً في وقت لاحق من اليوم (الاثنين) لمدة ساعات، لكن مرة أخرى، ليس أمامنا سوى أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور"، مشيراً إلى "تحطم" الآمال في فتح المعبر مطلع الأسبوع.

وأضاف كيربي: "سنواصل العمل على هذا الأمر بجدية كبيرة جداً".

وعاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل سعياً للتوصل إلى اتفاق يسمح لبعض الأمريكيين على الأقل بمغادرة القطاع الساحلي الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي بعد هجوم فصائل فلسطينية على بلدات ومستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر.