عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا: مقتل 6 من مواطنينا في إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، مقتل 6 مواطنين بريطانيين على الأقل في الهجوم على إسرائيل.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلاً من إيران وحزب الله من أنهما سيدفعان ثمناً فادحاً إذا تدخلا في الصراع الجاري مع حركة حماس الفلسطينية.

وقال نتنياهو: "لا تختبرونا في الشمال، لا تكرروا أخطاءكم، لأن الثمن الذي ستدفعونه اليوم سيكون فادحاً للغاية".

وأضاف: "لقد قال لكم الرئيس الأميركي جو بايدن ألا تفعلوا ذلك، وأنا أقول لكم ذلك بالعبرية.. احذروا! لقد تعرضنا طوال تاريخنا لمحاولات لا حصر لها لتدميرنا، كنا ضعفاء ودفعنا ثمناً لذلك لم يدفعه شعب من قبل".

وتابع: الفارق بين الماضي والحاضر أن لدينا اليوم دولة قوية، وجيشاً قوياً وشعباً قوياً لخوض حرب، ولا نتوقف حتى نحقق الانتصار".

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 2808 شهداء و10859 مصابا

شاهد .. تشييع جثامين ضحايا غزة جراء القصف الإسرائيلي

في سياق آخر، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن مسؤولي البيت الأبيض يأملون في إمكانية فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لبضع ساعات في وقت لاحق، الاثنين، للسماح لبعض الأشخاص بمغادرة القطاع قبل الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع.

وتابع: "نأمل أن يكون مفتوحاً في وقت لاحق من اليوم (الاثنين) لمدة ساعات، لكن مرة أخرى، ليس أمامنا سوى أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور"، مشيراً إلى "تحطم" الآمال في فتح المعبر مطلع الأسبوع.

وأضاف كيربي: "سنواصل العمل على هذا الأمر بجدية كبيرة جداً".

وعاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل سعياً للتوصل إلى اتفاق يسمح لبعض الأمريكيين على الأقل بمغادرة القطاع الساحلي الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي بعد هجوم فصائل فلسطينية على بلدات ومستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر.

رئيس الوزراء البريطاني سوناك ريشي سوناك إسرائيل نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

بعد تفاعلها مع إسرائيلية ..صور جمعت كارلا وزوجها هيثم سعيد

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

العالم يلبي دعوة الرئيس| مصر تعيد الأمل للقضية الفلسطينية.. السبت المقبل

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

موضوعات متعلقة

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 2808 شهداء و10859 مصابا

شاهد .. تشييع جثامين ضحايا غزة جراء القصف الإسرائيلي

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن تأجيل الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر

رئيس مجلس النواب يدعو البرلمانات الإسلامية للتحرك لاطلاع العالم على وحشية الاحتلال

مشادات وهدفان.. المنتخب الأولمبي يتعادل مع أوزباكستان وديا

مطار العريش يستقبل طائرتين قطريتين تقلان مساعدات إنسانية لقطاع غزة.. فيديو

ماذا يحدث حال دخول إيران الحرب ضد إسرائيل؟ خبير يوضح

وزارة التعليم : إجراءات "مسابقة ٣٠ ألف معلم" تتم وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفجر مفاجأة عن سبب زيادة الإصابة بالربو والحساسية الصدرية

بعيداً عن الضجيج.. أول رد من أسرة محمد صلاح على التبرع لـ غزة

بمساعدة كنغر.. رجل أجنبي ينقذ حيوانه الأليف من الغرق بأستراليا.. فيديو

مع الخيل.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

رقم صادم.. فارق العمر بين مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

المواعيد والشروط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم للحج 2024 | فيديو

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ