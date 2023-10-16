عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الحديث عن هجوم بري إسرائيلي على غزة خارج قواعد العلم العسكري

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال عمر المعربوني خبير عسكري واستراتيجي، إنّ الحديث عن هجوم بري إسرائيلي على قطاع غزة الآن خارج قواعد العلم العسكري، ولكن ما يمكن أن يحدث الآن هو الاستمرار في التمهيد الناري والقصف المدمر والمتوحش على قطاع غزة، مواصلا: "أتمنى أن يبدأ الجيش الإسرائيلي المعركة البرية لأن ما حصل خارج كل المفاهيم القوانين، فقد أقدم 1000 مقاتل فلسطيني على اختراق السياج والتحصينات وخط الدفاع والسيطرة على كل المواقع الإسرائيلية في ما يسمى بغلاف غزة خلال عدة ساعات أمر غير طبيعي وعسكري، إذ هزموا قوات النخبة في إسرائيل وكان عددهم 7 آلاف مقاتل".

txt

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 2808 شهداء و10859 مصابا

txt

شاهد .. تشييع جثامين ضحايا غزة جراء القصف الإسرائيلي

وذكر أن إسرائيل تكبدت هزيمة ثلاثية الأبعاد، استخباراتية، عسكرية، وإعلامية، فهناك عمل عربي إعلامي مختلف تماما عن المرحلة السابقة، وهو ما يدل على أنه رغم كل الخلافات بين العرب والفلسطين إلا أن فلسطين توحدهم وهذه المسألة هي الأكثر خطورة على الكيان الصهيوني من العمل العسكري، فهناك أجواء مختلفة في كل أنحاء العالم العربي.

 

وأضاف "المعربوني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دانيا نجاتي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه المعركة البرية يجب أن تمر بـ3 مراحل، الأولى هي إرسال مفارز من القوات الخاصة لتنفيذ الاستطلاع وجس النبض وتحديد المسارات، والمرحلة الثاني هي البدء بالدخول بشكل متوسط الحجم والاشتباك مع المقاومة في المسارات المحددة، والمرحلة الثالثة هي الاندفاع الكامل.

 

وتابع خبير عسكري واستراتيجي: "بحسب جغرافيا قطاع غزة، من المرجح أن يتم الاندفاع من 5 اتجاهات حركة، ولكن في اعتقادي أن إقدام العدو على هذه المسألة غير واضح حتى اللحظة لأن ثمة خلافات كبيرة بين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، فهناك مَن يقول إن لا توجد حاجة إلى الهجوم البري وتكفي عمليات القصف".

 

وأوضح عمر المعربوني خبير عسكري واستراتيجي، أن الدخول البري مسألة حتمية بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي لأن ما حدث في الأيام الماضي يختلف عما حدث من قبل، فقد تضررت هيبة الجيش الإسرائيلي بقوة، وأشك أن تبدأ العملية البرية في وقت سريع، لأن كل من تم تجنيدهم أتوا إلى ساحة المعركة مهزومين سلفا وفي ذهنهم ما حدث من المقاومة الفلسطينية والأسرى والقتلى الإسرائيليين".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

بعد تفاعلها مع إسرائيلية ..صور جمعت كارلا وزوجها هيثم سعيد

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

العالم يلبي دعوة الرئيس| مصر تعيد الأمل للقضية الفلسطينية.. السبت المقبل

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن تأجيل الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر

رئيس مجلس النواب يدعو البرلمانات الإسلامية للتحرك لاطلاع العالم على وحشية الاحتلال

مشادات وهدفان.. المنتخب الأولمبي يتعادل مع أوزباكستان وديا

مطار العريش يستقبل طائرتين قطريتين تقلان مساعدات إنسانية لقطاع غزة.. فيديو

ماذا يحدث حال دخول إيران الحرب ضد إسرائيل؟ خبير يوضح

وزارة التعليم : إجراءات "مسابقة ٣٠ ألف معلم" تتم وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفجر مفاجأة عن سبب زيادة الإصابة بالربو والحساسية الصدرية

بعيداً عن الضجيج.. أول رد من أسرة محمد صلاح على التبرع لـ غزة

بمساعدة كنغر.. رجل أجنبي ينقذ حيوانه الأليف من الغرق بأستراليا.. فيديو

مع الخيل.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

رقم صادم.. فارق العمر بين مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

المواعيد والشروط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم للحج 2024 | فيديو

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ