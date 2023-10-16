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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد ..

خالد زكى: السينما مقصرة فى حق نجوم كبار السن

خالد زكى
خالد زكى

أكد الفنان خالد زكى أن السينما المصرية مقصرة فى حق نجوم كبار السن ولم تهتم بقضاياهم فضلا عن أنه اذا شارك أحد من النجوم الكبار يظهر فى أدوار ثانوية غير مؤثرة.

وقال خالد زكى فى تصريح خاص لصدى البلد: اننى أرى لا غنى عن النجوم الكبار فى المعادلة الفنية، والدليل على ذلك وجود كثير من الأعمال الأجنبية التى تقدم النجوم الكبار ضمن المعادلة الفنية ولهم تأثير إيجابى أيضا فى العمل وليسوا مجرد أدوار ثانوية، ولذلك أرى أن من الضروري أن تعود السينما إلى هذه المعادلة وتقدم أعمالا للنجوم الكبار ضمن معاملتهم الفنية.

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خالد زكى

خالد زكي تحدث عن كواليس فيلم طباخ الريس مع الراحل طلعت زكريا خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية.

وقال: "مسئولية كبيرة بالنسبة لي ولكل صناع الفيلم، والإنتاج كان متميزا جدا، وأحيي ذكرى الزميل طلعت زكريا، والكتابة كانت بعناية شديدة جدا، وحينما حدثني طلعت كان دوري ليس الرئيس واعتذرت عن الفيلم ولكن المخرج كلمني وأخبرني أن الدور للزعيم عادل إمام وبعد فترة حدث تعديل ضخم جدا للسيناريو وبعدها وجدت أن عادل يعتذر عن الدور ورشح لـ محمود عبد العزيز وبعدها أعتذر فتواصل معي طلعت وطلب مني التواجد لدور الرئيس وأخبرني أن سعيد حامد هو من سيخرج الفيلم، وبعدها قابل طلعت زكريا الرئيس.

وشهد حفل افتتاح الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، تكريم النجم الكبير خالد زكي على خشبة المسرح حيث أهدته درع التكريم الفنانة شيرين، وسط حضور عدد كبير من النجوم.

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