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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو لـ محمد بن زايد: إسرائيل عازمة على تدمير حماس

أرشيفية
أرشيفية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، إن إسرائيل عازمة على تدمير القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس.

ونشر مكتب نتنياهو، بيانًا بشأن تفاصيل الاتصال الهاتفي بينه وبن زايد، حيث قال "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد.. وناقش الزعيمان التطورات الإقليمية في أعقاب الهجوم الذي نفذته حماس ضد مواطني إسرائيل".

وأضاف البيان "شدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل عازمة على تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس".

وكانت الإمارات أعربت عن "استيائها الشديد" إزاء أخذ حركتَي حماس والجهاد الإسلامي مدنيين إسرائيليين رهائن في قطاع غزة، في بيان للدولة الخليجية التي أبرمت اتفاقًا دبلوماسيًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في 2020.

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واعتبرت الخارجية الإماراتية أن هجمات حماس "ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات السكانية، تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما"، مشددة على "ضرورة أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة".

وأكد بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الإمارات "بحثا خلال اللقاء الأولوية القصوى لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد".

وتناول اللقاء "ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة وذلك في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها"، وفق "وام".

وبحث الجانبان "أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي واضح لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين.. مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".
 

نتنياهو محمد بن زايد الامارات إسرائيل حماس

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