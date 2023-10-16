دوي صافرات الإنذار.. توقف موكب نتنياهو في الطريق للاختباء من صواريخ المقاومة

أفادت القناة الـ 12 العبرية، اليوم الإثنين، بأن موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،و كان في طريقه إلى كريا، توقف بسبب صافرات إنذار في الطريق، وأجبر الموكب علي الاختباء وحماية نتنياهو.

جاء ذلك بعد انطلاق صافرات الإنذار في الكنيست الإسرائيلي وتل أبيب والقدس المحتلة.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار في الكنيست الإسرائيلي وتوقف الجلسة للمرة الثانية خلال ساعة.

وحسب صحيفة “هاآرتس” العبرية، دوت صافرات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت المقاومة الفلسطينية، تل أبيب والقدس المحتلة بصاروخين تزامنا مع جلسة الكنيست، وهو الأمر الذي بث حالة من الرعب تسبب في خروج أعضاء الكنيست من الجلسة، بحسب ما أورته فضائية "العربية".