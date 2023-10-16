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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بمدينة البدرشين |شاهد

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الخطة الأستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للتطوير والرصف بمدينة البدرشين.
وتابع نائب محافظ الجيزة،  أعمال التوسعة ووضع طبقة السن بطريق أبوربع، بداية من مزلقان أبوربع حتى تقاطع شارع عباس عناني بمدينة البدرشين.
كما تفقد نائب محافظ الجيزة، طريق الطرفاية تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.
كما قام الشهابي بتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة البدرشين لمتابعة توافر السلع الغذائية والتأكد من السيطرة علي الأسعار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد نائب محافظ الجيزة، بالألتزام بالأسعار المعلنة لضمان ضبط الأسعار.
كما وجه نائب الجيزة، بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المعلنه ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار مع أتخاذ الأجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية سقارة 
وجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.
رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ومسؤلي مديرية الطرق والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذه للأعمال.

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