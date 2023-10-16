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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استجابة لدعوة السيسي.. مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام ..فيديو

السيسي
السيسي

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، نقلا عن القاهرة الإخبارية، بإن قمة القاهرة للسلام سوف تعقد يوم السبت المقبل وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية‏.. فيديو

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لا بد من حل الدولتين.. بوتين يهاتف نتنياهو والرئيس الفلسطيني اليوم

السيسي وبوتين

في ذات السياق، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتناول الاتصال الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة، واستعراض التحركات الدبلوماسية لاحتواء الموقف، ومنع توسع رقعة العنف بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتوافق الرئيس السيسي ونظيره الروسي على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة، واستعادة الاستقرار الأمني وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، كما تم التوافق على ضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة.

كما يتوافق الرئيس السيسي ونظيره الروسي على ضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة لاسيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم.

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