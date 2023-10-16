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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية‏.. فيديو

السيسي
السيسي

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أنه طبقا لمصادر مصرية رفيعة المستوى للقاهرة الإخبارية فإن هناك تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية السبت المقبل‏.

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حملة السيسي تنشر قائمة مبدئية بأسماء المترشحين في الانتخابات الرئاسية وأعداد التزكيات

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اتصال هاتفي.. السيسي وبوتين يناقشان الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في غزة


وفي ذات السياق، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تناول الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة، واستعراض التحركات الدبلوماسية لاحتواء الموقف، ومنع توسع رقعة العنف بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

يتوافق الرئيس السيسي ونظيره الروسي على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة، واستعادة الاستقرار الأمني وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ويتوافقان على ضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة.

كما يتوافق الرئيس السيسي ونظيره الروسي على ضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة لاسيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم.

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