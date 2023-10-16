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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيهود أولمرت: إسرائيل لن تتفاوض مع حركة حماس

أرشيفية
أرشيفية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لن تتفاوض مع حركة حماس وذلك وسط تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة تضغط على تل أبيب للدخول في مفاوضات مع الحركة.

وقال أولمرت في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية": "قضية الرهائن لن توقف الهجوم على حماس وسنقضي على قياديي حماس في غزة".

ومنذ قليل، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان نشرته هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، إن جيش الاحتلال يجري تدريبات تمهيدًا للدخول إلى قطاع غزة.

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وقال الجيش عبر منصة إكس (تويتر سابقاً): "نستعد حاليًا للمناورة في القطاع الجنوبي، والمدرعات مع القوات البرية مستعدة وجاهزة".

ومن جهة أخرى، طالب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، سكان حي الزيتون في غزة بالتوجه إلى جنوب القطاع.

وقال أدرعي: "ناشدنا في الأيام الأخيرة سكان مدينة غزة للتوجه جنوباً إلى منطقة جنوب وادي غزة من أجل سلامتهم. والآن نناشدكم في حي الزيتون للتوجه جنوباً... أنتم تعرفون أن الحي مكتظ ومليء بأوكار لحماس".

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