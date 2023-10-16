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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 2837 شخصا

ضحايا العدوان
ضحايا العدوان

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء في غزة ارتفع اليوم بشكل كبير، ووصل العدد إلى 2837 شهيدا ونحو 12 ألف جريح في عدوان الاحتلال المستمر.

وكشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن توقف العديد من الإذاعات العاملة في قطاع غزة، بسبب قصف الاحتلال الذي استهدفها ونقص الوقود. 

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بوتين لـ نتنياهو: قادرون على المساعدة في إنهاء المواجهة بالمنطقة وحلها سلميا

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مكالمة بين نتنياهو وبوتين بعد محادثات الرئيس الروسي مع الأسد ورئيسي.. تفاصيل


وخلال مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عرض الكرملين الوساطة لحل الأزمة المتفجرة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأبلغ بوتين  نتنياهو أن روسيا مستعدة للمساعدة في إنهاء المواجهة في المنطقة وحلها سلميا.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أشار أحد مساعدي بوتين في محادثة مع الصحفيين إلى أن الرئيس أجرى بالفعل محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
 

ارتفاع عدد الروسي فلاديمير بوتين الإسرائيلي إسرائيل إذاعات احتلال

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