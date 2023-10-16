ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 2837 شخصا

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء في غزة ارتفع اليوم بشكل كبير، ووصل العدد إلى 2837 شهيدا ونحو 12 ألف جريح في عدوان الاحتلال المستمر.

وكشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن توقف العديد من الإذاعات العاملة في قطاع غزة، بسبب قصف الاحتلال الذي استهدفها ونقص الوقود.



وخلال مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عرض الكرملين الوساطة لحل الأزمة المتفجرة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأبلغ بوتين نتنياهو أن روسيا مستعدة للمساعدة في إنهاء المواجهة في المنطقة وحلها سلميا.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أشار أحد مساعدي بوتين في محادثة مع الصحفيين إلى أن الرئيس أجرى بالفعل محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

