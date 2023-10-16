"تعليم الإسكندرية" تحصد المركزين الأول والثاني بالجمهورية في مسابقة الأخصائي المثالي للمكتبات

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية حصول مديرية التعليم بالإسكندرية على المركزين الأول والثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الأخصائي المثالي للمكتبات.



وأوضح أبوزيد -في بيان اليوم الاثنين- أن المعلمة أسماء فهمي محمد -من مدرسة مصطفى النجار الرسمية لغات بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية- حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية، بينما حصدت المعلمة إسراء حسن محمد -من مدرسة مرغم الرسمية لغات بإدارة العامرية- على المركز الثاني على مستوى الجمهورية.



وتقدم الدكتور عربي أبوزيد بخالص التهنئة إلى المعلمتين، وإدارتي المدرستين، معربًا عن سعادته بتميزهما، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والتميز والاستمرار في تحقيق مراكز متقدمة.



وأشاد أبوزيد بالأنشطة المفعلة داخل المدارس، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب والمدرسين، ومنافسة كبيرة بين مدارس المحافظة، متقدمًا بالتهنئة لإدارتي المدرستين على تفوقهما خلال الفترة الماضية.



يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، بدعم الأنشطة الطلابية لتعزيز مواهب الطلاب، وتنمية قدراتهم.