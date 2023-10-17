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رئيس التحرير
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وصلت إلى العريش.. حماة الوطن: إرسال 14 شاحنة مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني

محمد مجاهد، أمين
محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن

قال محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، إن الأحداث التي حدثت فى الأسابيع الماضية ومنذ إندلاع الأزمة فى غزة، بينت أن مصر مازالت ولاتزال نبض الأمة العربية، ولاتزال محتفظة بمكانتها الكبيرة فى الأمة العربية والإسلامية.

وأضاف محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن مصر هي التي لديها القدرة للتصدي لكل مشاكل الأمة العربية ، معقبا: “ردا على المشككين الذين كانوا يقولون تراجع دور مصر”.

وتابع محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية،: “مصر نبض العروبة ودورنا الحالي رد على أي مشكك، والحزب كان من أوائل الكيانات التي أدت المساعدات للشعب الفلسطين، وأول دفعة طلعت بحوالي 14 شاحنة بها كل المستلزمات وهي وصلت إلى العريش حاليا".

محمد مجاهد حزب حماة الوطن حماه الوطن غزة الامة العربية

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