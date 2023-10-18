حول قصف مستشفى المعمداني.. لميس الحديدي: تدوينات قادة وجنرالات الجيش المحتل تفضحهم|فيديو

علقت الإعلامية لميس الحديدي على قصف مستشفى المعمداني في قلب قطاع غزة والتي هاجر إليها سكان الشمال، قائلة: "المشاهد أصعب أني أحكيها.. منذ ساعة تم قصف مستشفى المعمداني في قلب قطاع غزة التي احتمى به الآلاف من المهجرين من شمال القطاع فإذا بالقصف يطالهم في المستشفى وهم يتناولون الطعام والدواء".

وتابعت لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "هذه هي المرة يتم فيها استهداف مستشفى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي قوات الاحتلال تقول إنها لا تعلم أي شيء لكن تدوينات قادة وجنرالات الجيش المحتل تذكر أن عددًا من قيادات حماس هلكوا داخل المستشفى وهذا يدل أنهم يعرفون".

وأكملت لميس الحديدي: "في نفس الوقت كل هذا يحدث وهم يمنعون وصول المساعدات لقطاع غزة والمجتمع الدولي في حالة عجز كامل في إجبار إسرائيل لفتح معبر رفح".

ولم تتمالك لميس الحديدي نفسها وانهارت لميس الحديدي باكية: "نحن في لحظة فارقة.. ما يحدث الآن هو إبادة تحت سمع وأنظار وأبصار وموافقة عالم مُدعي أنه حر ونحن أمام جرائم حرب لم نر مثيلاً لها يتحدثون عن حقوق الإنسان وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتطهير العرقي، نحن الآن في حالة كفر بمبادئ الغرب المزيفة لا يبقى سوى العالم العربي والإسلامي وإذا لم يتخذ العالمين العربي والإسلامي موقفاً واضحاً وحاسماً من هذا البطش والابادة لا مواربة فيه فسوف يذكر التاريخ أننا خذنا أنفينا وخذلنا هذا الشعب".

وأكملت لميس الحديدي: "مشاهد لا يحتملها بشر أنا غطيت حروب كثيرة جداً هذه مشاهد غير مسبوقة هو في إيه؟ العالم اللي بيتفرج علينا إيه؟ الناس دي جرافيكس مافيش إنسانية ولا رحمة".