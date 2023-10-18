بقيمة 73 مليون جنيه.. مياه الشرب بسوهاج تدفع بمعدات جديدة لتحسين الخدمات

اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب انه تم شراء عدد 4 حفار هيدروليكى بقيمة 16.9 مليون جنيه، تم استلام 3 منهم وعدد 8 سيارات كسح 4 متر مكعب و 4 سيارات مجهزة نافوري 4 متر مكعب تم استلام اثنين منهم.

وأضاف أنه تم أيضا شراء سيارتين كسح 8 متر مكعب وسيارتين نافورى 8 متر مكعب بقيمة 47.3 مليون جنيه وسيارتين فاكيوم 4 متر مكعب بقيمة 9 ملايين جنيه، جارى توريدهم، موضحا ان تلك المعدات ستدخل الخدمة للمساهمة فى مجابهة السيول والازمات.

وأشار الى التدعيم بهذه المعدات يأتي في إطار حرص الشركة على القيام بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.

مياه الشرب والصرف الصحي

واشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى، إلى ان المعدات الجديدة تساهم في مجابهة الامطار والسيول، بالاضافة الى القيام بالاعمال الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ويستخدم الحفار الهيدروليكى فى اعمال الحفر واصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى كما يتم استخدام سيارات الفاكيوم والنافورى فى اعمال التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحى ويتم تشغيل سيارات الكسح فى سحب مياه الصرف الصحي.