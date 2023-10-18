اللون الأحمر يسيطر على أداء أسواق المال العربية | بورصات قطر والكويت تتراجع .. والمصرية تغلق بـ تباين

البورصة المصرية تغلق على تباين

بورصة قطر تنخفض 0.79 %

مؤشر بورصة البحرين العام يغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق منخفضة

شهدت أسواق المال العربية تباينا في الأداء بختام تعاملات اليوم الأربعاء 18-10-2023، حيث أغلقت بورصات مصر على تباين ، وتراجعت بورصات قطر، البحرين، الكويت، والأردن.

ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..



البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على تباين

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 504ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 3ر31 مليار جنيه.

و ارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30)، بنسبة 2ر0 % ، مسجلاً 4ر22117 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70)، بنسبة 14ر0 %، ليصل إلى 45ر3876 نقطة، بينما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 06ر0 %، لينهي التعاملات عند مستوى 33ر5946 نقطة.

مؤشر بورصة قطر يغلق على تراجع



تراجع مؤشر بورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم، بنسبة 0.79 %، بواقع 78.98 نقطة، ليصل إلى مستوى 9954.96 نقطة.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية جرى خلال جلسة اليوم تداول 150 مليوناً و962 ألفاً و567 سهماً، بقيمة 433 مليوناً و96 ألفاً و185.394 ريالاً، نتيجة تنفيذ 20395 صفقة في جميع القطاعات.



وارتفعت في الجلسة أسهم 6 شركات، فيما انخفضت أسعار 40 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.



وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 587 ملياراً و108 ملايين و835 ألفاً و120.720 ريالاً، مقابل 590 ملياراً و398 مليوناً و889 ألفاً و991.040 ريالاً، في الجلسة السابقة.



مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على انخفاض



أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,940.93 نقطة، بانخفاض وقدره 5.09 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 726.48 نقطة بانخفاض وقدره 0.03 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية بلغت كمية الأسهم المتداولة 986 ألفاً و824 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 194 ألفاً و891 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 40 صفقة.



بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام



أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام 62ر77 نقطة ليبلغ مستوى 91ر6744 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 14ر1 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر172 مليون سهم عبر 12029 صفقة نقدية بقيمة 5ر55 مليون دينار كويتي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية انخفض مؤشر السوق الرئيس 82ر22 نقطة ليبلغ مستوى 15ر5537 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 41ر0 في المئة من خلال تداول 2ر62 مليون سهم عبر 3623 صفقة نقدية بقيمة ثمانية ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 68ر99 نقطة ليبلغ مستوى 34ر7388 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر1 في المئة من خلال تداول 11ر110 ملايين سهم عبر 8406 صفقات بقيمة 4ر47 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيس 50) 79ر33 نقطة ليبلغ مستوى 41ر5476 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 61ر0 في المئة من خلال تداول 3ر42 مليون سهم عبر 2763 صفقة نقدية بقيمة 15ر7 ملايين دينار كويتي.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض



أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.96%، لتصل عند مستوى 2415.83 نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.7 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1595 صفقة.