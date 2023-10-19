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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. هذه الأسباب تؤدي لإصابتك بالشيخوخة المبكرة

الشيخوخة المبكرة
الشيخوخة المبكرة

يخشى الكثير من الأشخاص دائما، من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وبالأخص السيدات، فتظهر التجاعيد والخطوط الرفيعة على الوجه؛ مما يؤثر على الشكل الجمالي بالسلب، ويمنحك عمرا أكبر من العمر الحقيقي.

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اسباب الشيخوخة المبكرة

وتظهر علامات الشيخوخة المبكرة؛ نتيجة ممارسة بعض العادات اليومية الخاطئة وعدم الاهتمام و العناية بالبشرة بطريقة صحيحة؛ لذا كشفت أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية، عن أبرز العوامل التي تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وكان أهمها ما

- التعرض لأشعة الشمس بدون وقاية

- التدخين

- شرب الكحول 

- السمنة

- التغيرات الهرمونية ‎

- تناول السكر  

- السهر وعدم أخذ قسط كاف من النوم

- الجفاف وقلة شرب الماء علامات الشيخوخة المبكرة، وبالأخص السيدات، فتظهر التجاعيد والخطوط الرفيعة على الوجه؛ مما يؤثر على الشكل الجمالي بالسلب، ويمنحك عمرا أكبر من العمر الحقيقي.

 

- التغيرات الهرمونية ‎

- تناول السكر  

- السهر وعدم أخذ قسط كاف من النوم

- الجفاف وقلة شرب الماء

الشيخوخة الشيخوخة المبكرة اسباب الشيخوخة المبكرة التدخين السكر الجفاف

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