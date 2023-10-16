بروتينه عالي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص يوميا؟

يحتوي الحمص على كمية بروتين اعلى من البيض، كما يحتوي الحمص على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة التي يحتاجها الجسم.
كما يوفر الحمص ما يقرب من 8 جرامات من البروتين لكل 1/2 كوب.
ويحتوي الحمص أيضا على
حمض الفوليك - النحاص - الحديد - الزنك - الفوسفور - فيتامين ب6 - السيلينيوم - البوتاسيوم - المنغنيز - ألياف
كما يساعدك تناوله خلال الدايت لانه يعطيك شعور بالشبع لمدة اطول ،مهم و مفيد لصحة العظام .
كما يمكن لمرضى السكر لان مؤشر الجلايسيمي منخفض فيه ، يعزز صحة و اداء الجهاز الهضمي
ويساهم في الوقاية من نقص الحديد
الحمص مهم لصحة القلب و الدماغ بفضل محتواه من البوتاسيوم و المغنيسيوم والسيلينيوم و الزنك
المصدر boldsky