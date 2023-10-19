مرور القاهرة تعلن غلق شارع الأسمرات 72 ساعة| تفاصيل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال إنشائية الخاصة بمركز تجارى بشارع الأسمرات، ما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأسمرات بالاتجاه القادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان.

وأوضحت أن تنفيذ الأعمال سيكون بدأ من الساعة 6 صباح اليوم الخميس، ولمدة 72 ساعة.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.