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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيارة إسرائيل.. رئيس الوزراء البريطاني يتوجه إلى السعودية اليوم

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن ريشي سوناك سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية في وقت لاحق اليوم، الخميس.

يأتي ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى المنطقة، والتي بدأها بزيارة الاحتلال الإسرائيلي ولقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

والتقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، برئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوج في مستهل زيارته إلى تل أبيب.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الإسرائيلي شددا خلال اجتماعهما على الحاجة الملحة لتجنب المزيد من تصعيد العنف في المنطقة.

كما أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن أمله في إحراز المزيد من التقدم في توفير الأغذية والمياه والأدوية الهامة إلى قطاع غزة.

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