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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي.. سوناك: يجب توفير الأدوية والمياه لقطاع غزة

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

ألتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، برئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوج في مستهل زيارته إلى تل أبيب.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الإسرائيلي شددا خلال اجتماعهم على الحاجة الملحة لتجنب المزيد من تصعيد العنف في المنطقة.

كما أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن أمله في إحراز المزيد من التقدم في توفير الأغذية والمياه والأدوية الهامة إلى قطاع غزة.

وأضاف سوناك، أن بريطانيا تدين هجمات حماس ونطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى أهالي غزة، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني ضحية لممارسات حركة حماس.

وفور وصولة إلى تل أبيب، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "أشارككم حزنكم وأقف معكم في وجه الإرهاب".

وأضاف سوناك في منشور عبر منصة إكس: "يجب بذل جميع الجهود لمنع وقوع خسائر أخرى في الأرواح".  

ووصل رئيس الوزراء البريطاني صباح اليوم إلى تل أبيب في زيارة دعم للاحتلال الإسرائيلي.

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