سوناك يصل إسرائيل لبحث تطورات الحرب في قطاع غزة

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك وصل إلى تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، أمس الأربعاء، إنه من المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، خلال الأيام القادمة جولة في الشرق الأوسط، تشمل إسرائيل ومصر والأردن، وسط مخاوف متزايدة بشأن الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وغزة.

يأتي ذلك بعد زيارات يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن،، إلى تل أبيب؛ لبدء رحلة غير عادية عالية المخاطر، يسعى من خلالها إلى إظهار الدعم القوي لإسرائيل، في سعيها للقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وعن واقعة استهداف مستشفى المعمداني، قال بايدن خلال لقائه مع نتنياهو: يبدو لي أن واقعة المستشفى في غزة من عمل "الفريق الثاني".

وأضاف بايدن: أردت الحضور هنا؛ حتى يعرف الناس فيها وفي العالم بأسره أننا نقف مع "إسرائيل".