عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب هندسة الإسكندرية يتظاهرون مرددين: يا مقاومة شدي الحيل.. يسقط يسقط الاحتلال

مظاهرات طلاب هندسة
مظاهرات طلاب هندسة الاسكندرية

نظم طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية مظاهرة حاشدة لدعم القضية الفلسطينية، وسط هتافات حماسية مدوية كان من أبرزها: “يا مقاومة شدي الحيل.. ويسقط يسقط الاحتلال.. يسقط قتلة الأطفال”. 
 

كما نظم طلاب جامعة عين شمس، منذ قليل، مظاهرة طلابية حاشدة لدعم القضية الفلسطينية، والتعبير عن رفض ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني.

وردد الطلاب عددا من الهتافات خلال مظاهرتهم اليوم، الخميس، في جامعة عين شمس، كان أبرزها: “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

كما دشن "طلاب من أجل مصر"، حملة للتبرع بالدم لصالح إخوتنا الفلسطينيين بقطاع غزة بجامعات ومعاهد عدة. 

وتضمنت الحملة الأماكن التالية:

كلية الطب وكلية التربية جامعة سوهاج، وجامعة عين شمس، جامعة القاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة بنها بمحافظة القليوبية، كلية العلوم جامعة الزقازيق، المجمع الطبي جامعة طنطا محافظة الغربية، جامعة كفر الشيخ، جامعة جنوب الوادى محافظة قنا، كلية الحقوق جامعة المنصورة الدقهلية، كلية هندسة المطرية القاهرة، جامعة المنيا، وجامعة أسوان، وكلية الطب القصر العيني.    

وسطر طلاب الجامعات المذكورة ملحمة وطنية عن طريق التسابق للتبرع بالدعم؛ حيث توافد الطلاب بحشود غفيرة؛ لتأكيد وطنيتهم وواجبهم نحو الأشقاء الفلسطينيين. 

وأعلن رؤساء الجامعات المصرية تأييدهم الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاء القضية الفلسطينية، والذي أعلن عنه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بشأن رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة. 

ففي سوهاج، أعلن رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، تأييده الكامل لموقف الرئيس السيسي الذي بدا مع المستشار الألماني أولف شولتس، مؤكدا تأييده لموقف الدولة والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كل الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة، موضحاً أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر؛ تعبيراً عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة؛ ليكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظاً على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.

وثمن النعماني، قرار الرئيس السيسي بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي الإسماعيلية، عقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اجتماعا طارئا أمس، الأربعاء، مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمشاركة الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ورؤساء الأقسام بالمستشفيات الجامعية؛ للوقوف على استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال المصابين من فلسطين.

وتفقد رئيس الجامعة جميع الأقسام داخل المستشفيات الجامعية وتوفير المستلزمات الطبية لتوفير أفضل خدمة طبية للمصابين، وتأكيد ضرورة تواجد القوى البشرية بالمستشفى الجامعي كاملة من أطقم طبية وهيئة تمريض.

وأشار مندور إلى تواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين وتلقي العلاج طبقا لحالتهم. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|تحرك مفاجئ بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

40 جنيها مرة واحدة|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض بعد مبادرة الحكومة

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 ساعات| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الأسعار نزلت 30%| هبوط كبير في 3 سلع ضرورية بالبيت.. أحدها انخفض من 25 إلى 8 جنيهات

جزء من سيناء ووصمة عار لإسرائيل| تعرف على صحراء النقب بعد حديث الرئيس السيسي.. أم أن الهدف مصر؟!

كسر قواعد ليفربول| 3 إجراءات اتخذها محمد صلاح لدعم القضية الفلسطينية.. وهذا موقف الإدارة وزملائه

بيان عاجل من حماس بشأن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي العشرات في الضفة الغربية

بعائد 66%| بشرى سارة للمواطنين.. أفضل شهادة ادخار في البنوك

ترشيحاتنا

مظاهرات جديدة في جامعة القاهرة.. والطلاب يهتفون: لبيك يا أقصى

نقابة الصحفيين: تشكيل 8 لجان فرعية بالمحافظات

مظاهرات حاشدة لطلاب جامعة عين شمس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة|صور

تضامنا مع غزة.. المعاهد الأزهرية بجميع المحافظات تقف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء

طلاب هندسة الإسكندرية يتظاهرون مرددين: يا مقاومة شدي الحيل.. يسقط يسقط الاحتلال

أبوالعينين: أحيي موقف مصر وأفوض الرئيس في كل ما يقوم به لحماية سيناء| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشاهدات عديدة.. البحث عن مخلوق أسطوري ضخم يشبه القردة في ولايات أمريكية|فيديو

إيقاف البث والتبرع بالدم.. الأهلي يصدر قرارات صارمة تضامنا مع فلسطين |تفاصيل

لسبب غير متوقع.. فريق رجبي شهير يرفع سيارة روفر تزن 2400 كجم بنيوزيلندا

صلاح في موقف صعب| طوفان الهيكلة يمر بـ ليفربول.. وصفقة عالمية تهدد الملك

فيديو

100 مليون مشاهدة.. محمد صلاح يعود لمكانه بفيديو زلزل العالم

فيديوجراف.. بوتين يسخر من بايدن ويدعوه لتناول "الشاي والفطير"

فيديو يثير الجدل لعربات تحمل العلم الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني

مقطع فيديو يثير الجدل لشاب تونسي يستفز السلطة الفرنسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ