طلاب هندسة الإسكندرية يتظاهرون مرددين: يا مقاومة شدي الحيل.. يسقط يسقط الاحتلال

نظم طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية مظاهرة حاشدة لدعم القضية الفلسطينية، وسط هتافات حماسية مدوية كان من أبرزها: “يا مقاومة شدي الحيل.. ويسقط يسقط الاحتلال.. يسقط قتلة الأطفال”.



كما نظم طلاب جامعة عين شمس، منذ قليل، مظاهرة طلابية حاشدة لدعم القضية الفلسطينية، والتعبير عن رفض ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني.

وردد الطلاب عددا من الهتافات خلال مظاهرتهم اليوم، الخميس، في جامعة عين شمس، كان أبرزها: “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

كما دشن "طلاب من أجل مصر"، حملة للتبرع بالدم لصالح إخوتنا الفلسطينيين بقطاع غزة بجامعات ومعاهد عدة.

وتضمنت الحملة الأماكن التالية:

كلية الطب وكلية التربية جامعة سوهاج، وجامعة عين شمس، جامعة القاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة بنها بمحافظة القليوبية، كلية العلوم جامعة الزقازيق، المجمع الطبي جامعة طنطا محافظة الغربية، جامعة كفر الشيخ، جامعة جنوب الوادى محافظة قنا، كلية الحقوق جامعة المنصورة الدقهلية، كلية هندسة المطرية القاهرة، جامعة المنيا، وجامعة أسوان، وكلية الطب القصر العيني.

وسطر طلاب الجامعات المذكورة ملحمة وطنية عن طريق التسابق للتبرع بالدعم؛ حيث توافد الطلاب بحشود غفيرة؛ لتأكيد وطنيتهم وواجبهم نحو الأشقاء الفلسطينيين.

وأعلن رؤساء الجامعات المصرية تأييدهم الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاء القضية الفلسطينية، والذي أعلن عنه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بشأن رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة.

ففي سوهاج، أعلن رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، تأييده الكامل لموقف الرئيس السيسي الذي بدا مع المستشار الألماني أولف شولتس، مؤكدا تأييده لموقف الدولة والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كل الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة، موضحاً أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر؛ تعبيراً عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة؛ ليكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظاً على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.

وثمن النعماني، قرار الرئيس السيسي بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي الإسماعيلية، عقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اجتماعا طارئا أمس، الأربعاء، مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمشاركة الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ورؤساء الأقسام بالمستشفيات الجامعية؛ للوقوف على استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال المصابين من فلسطين.

وتفقد رئيس الجامعة جميع الأقسام داخل المستشفيات الجامعية وتوفير المستلزمات الطبية لتوفير أفضل خدمة طبية للمصابين، وتأكيد ضرورة تواجد القوى البشرية بالمستشفى الجامعي كاملة من أطقم طبية وهيئة تمريض.

وأشار مندور إلى تواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين وتلقي العلاج طبقا لحالتهم.