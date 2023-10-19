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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مظاهرات حاشدة لطلاب جامعة عين شمس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة|صور

مظاهرات حاشدة لطلاب
مظاهرات حاشدة لطلاب جامعة عين شمس

خرجت العديد من المظاهرات من كليات جامعة عين شمس المختلفه في مشهد مهيب للتنديد بالعدوان السافر علي الاشقاء الفلسـطينيين ولدعم الموقف الرافض لتهجيرهم واحتجاجًا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وتأييدا لموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية إجمالًا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية وفوض المتظاهرون الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

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هتافات للقدس وفلسطين

وردّد الطلاب هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطينى منها " القدس عربية، الفلسطينيين أصحاب الأرض"  «عاشت فلسطين» و«لا للإبادة الجماعية للفلسطينيين»وقاموا برفع علم فلسطين.

وأكد الطلاب المشاركون أن كل القوانين والاعراف الدولية ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم ورفضهم مخطط إسرائيل لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، حيث إنه بمثابة نقل الصراع من قطاع غزة إلى سيناء ما يؤدي إلى زعزعة أمن مصر.

ورفع المشاركون في الوقفة علم مصر وعلم فلسطين مؤكدين دعمهم لموقف الرئيس السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير إلى سيناء.

مظاهرات حاشدة لطلاب جامعة عين شمس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.3
مظاهرات حاشدة لطلاب جامعة عين شمس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.3
مظاهرات حاشدة لطلاب جامعة عين شمس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.2
مظاهرات حاشدة لطلاب جامعة عين شمس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.2
مظاهرات حاشدة لطلاب جامعة عين شمس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.1
مظاهرات حاشدة لطلاب جامعة عين شمس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.1
مظاهرات حاشدة لطلاب جامعة عين شمس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
مظاهرات حاشدة لطلاب جامعة عين شمس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
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