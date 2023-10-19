قادمون من العراق.. حشود كبيرة تتجه نحو الحدود الأردنية

توافد حشود كبيرة من العراقيين إلى الحدود الأردنية تحت عنوان "عالقدس رايحين شهداء بالملايين".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، قد وجه نداء لأنصاره بالاعتصام السلمي عند الحدود الفلسطينية.

وفي كلمة له بشأن الأوضاع في فلسطين قال الصدر: "من المنطلق الشرعي أدعو الشعوب الإسلامية والعربية وكل محبي السلام إلى تجمع شعبي سلمي من جميع تلك الدول وبدون تدخل الحكومات للذهاب من أجل اعتصام سلمي عند الحدود الفلسطينية".

وأضاف: "من جانب فلسطين ولبنان ومصر والأردن بلا سلاح غير الأكفان والإبقاء إلى حين فك الحصار عن غزة".

وكانت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر الجاري بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.