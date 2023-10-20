بنك الطعام: أعضاء التحالف الوطني ينتظرون فتح المعبر لإدخال المساعدات لأهالينا في غزة

قال أحمد لبيب، رئيس قطاع العمليات ببنك الطعام: “إننا متواجدون بالشاحنات المليئة بالغذاء والمياه والأدوية، ومرابطون أمام معبر رفح، وجميع أعضاء التحالف الوطني، وجميع الجمعيات التي تحت مظلة التحالف، تنتظر فتح المعبر”.

وأضاف أحمد لبيب، رئيس قطاع العمليات ببنك الطعام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي": “بيننا وبين غزة أمتارا ولكننا غير قادرين على الدخول حتى الآن، وهذا أمر مؤلم لجميع من هناك، ولكننا لدينا إصرار وعزيمة؛ للوصول إلى أهالينا في غزة”.

وأوضح أحمد لبيب، رئيس قطاع العمليات ببنك الطعام: “جميعنا منتظرون حتى الوصول إلى غزة ولن يستطيع أحد تقليل عزيمتنا”.