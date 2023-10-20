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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى في جنوب لبنان.

وقال موقع "النشرة" اللبناني، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفت محيط مستشفى ‎ميس الجبل الحكومي في جنوب لبنان.

وتستمر الاشتباكات المتقطعة بين الاحتلال الإسرائيلي، وحزب الله في جنوب لبنان، والتي أوقعت جرحى وقتلى من الجانبين خلال الأيام القليلة الماضية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 14 يوما، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وشنت حركة حماس هجوم مفاجئ ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

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