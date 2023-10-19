السفير الإيراني في لبنان: المقاومة لن تبقى صامتة أمام استهداف قطاع غزة

أكد السفير الإيراني في لبنان مجتبي أماني، اليوم الخميس أن فصائل المقاومة لن تبقى صامتة أمام استهداف قطاع غزة.

وأضاف السفير الإيراني في لبنان، أن "هناك أقوالا متناقضة ومتضاربة من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال 13 يوما"، لافتًا إلى أن " وضع الكيان غير طبيعي"، بحسب تصريحات لفضائية "المنار".

وقال "أماني" إنه "يجب منع وحشية إسرائيل من خلال داعميها"، مشيرا إلى أن "مهمتنا الأولى في الدبلوماسية إيقاف القتال"، منوها إلى أن "حزب الله مستقل في قراراته".

وشنت حركة حماس هجوما مفاجئا ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.