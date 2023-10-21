نصر سالم: ما تفعله إسرائيل الأن فى الشعب الفلسطيني فاق كل الإرهاب

قال اللواء نصر سالم، أحد أبطال أكتوبر رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن هناك سيناريوهات أمام إسرائيل الأيام القادمة، منها: هو بقاء الحال على ما هو عليه، ويستمر بضرب المقاومة لشهر أو شهرين، لأنه يعرف أن المقاومة قد تكون عسكريا جاهزة، من أجل الدخول عسكريا.

وأضاف أحد أبطال أكتوبر رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، خلال حواره عبر فضائية “الحياة”: “أمريكا تقول أن حماس منظمة إرهابية، طب ما تفعله إسرائيل الأن فى الشعب الفلسطيني، هذا فاق كل الأرهاب”.

وتابع أحد أبطال أكتوبر رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: “حماس تضرب الجيش وليس مدنيين، وحتي عندما تعدت على المدنيين، هذا لا يقاس بما فعلته إسرائيل بالمدنيين فى فلسطين”.