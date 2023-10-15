أحد أبطال حرب أكتوبر: معركة المنصورة فخر القوات الجوية.. ومن أنبل المعارك

أكد اللواء عبد المنعم همام، أحد أبطال حرب أكتوبر، ومعركة المنصورة الجوية، أن القوات الجوية استطاعت اسقاط 17 طائرة اسرائيلية فانتوم، خلال الحرب، وهو يعد خارة كبيرة للكيان الصهوني.

وقال عبد المنعم همام، خلال لقاء له عبر فضائية “دي أم سي”، أن معركة المنصورة الجوية استمرت 53 دقيقة مما تعد أطول معرة جوية، إضافة إلى أنه كان هناك مناورات تتم على مسافة 150 مترا.

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر، ومعركة المنصورة الجوية، أنه قمت بعمل المناورة اللازمة على الارتفاعات المنخفضة، وهبطت بدون تشغيل المحرك للحفاظ على الوقود.

حرب أكتوبر 1973.

وأشار عبد المنعم همام إلى أن معركة المنصورة فخر القوات الجوية ومن أنبل المعارك التي تمت بحرب أكتوبر 1973.

