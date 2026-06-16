هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا

يعد سرطان البروستاتا من الأمراض الخطيرة التي تهدد الرجال وتدمر خصوبتهم لذا من المهم معرفة الفئات الأكثر عرضة للإصابة به واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

ووفقا لموقع NHS هؤلاء هم الأكثر عرضة لسرطان البروستاتا.





يزداد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا مع التقدم في السن، ويؤثر في الغالب على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

عمر الشخص يزيد عن 50 عامًا

أنت من أصل عرقي أفريقي أسود أو أفريقي كاريبي

لديك تاريخ عائلي للإصابة بمرض سرطان البروستاتا

إصابة أحد الأقارب المقربين بسرطان البنكرياس أو سرطان الثدي أو سرطان المبيض، وخاصة في سن مبكرة، أمر غير طبيعي، لأن سرطان البروستاتا ينتج أحيانًا عن نفس الجينات الموروثة وهو نسخة معيبة من جين يسمى BRCA2.

من يتبعون عادات يومية خاطئة تزيد من السرطان مثل التدخين واللحوم المصنعة