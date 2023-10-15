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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال حرب أكتوبر: «تدربنا على العبور بشكل كامل في منطقة برقاش»|فيديو

اللواء صلاح عبد الرحيم
اللواء صلاح عبد الرحيم

كشف اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر، عن شكل التدريب على الحرب والإعداد النفسي والبدني.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"في هذا الوقت كان يتم تدريبنا على شكل إخلاء المواقع والانتقال في مشاريع حرب خارجية سواء على مستوى الفرقة أو الكتيبة، في منطقة برقاش، وكان هدفنا التدريب على العبور بشكل كامل للفرقة بكل القطاعات، وعبرنا الرياح البحيري "فرع رشيد" وهو أصعب من الممر المائي للقناة، وكان المشروع الثاني على المنطقة التي سيتم اقتحامها في سيناء في منطقة تسمى البعالوة في الإسماعيلية، وأخذنا في هذا المشروع أسبوعين قبل الحرب بـ6 أشهر تقريبًا، وعندما انتهينا من هذا المشروع رجعنا لنفس مكان الكتيبة في الدفرسوار".

هناك تعبئة 

وتابع: "لم يكن لدينا شواهد على الحرب، لأن خطة التمويه جيدة، وكل ما يكون هناك تعبئة ويتم تحويلنا لموقع الهجوم، يتم إرجاعنا مره أخرى لموقعنا وتكرر ذلك 3 مرات، وكان لدينا شغف للأخذ بالثأر، وكان هناك 4 مرات لتعبئة القوات قبل حرب 6 أكتوبر".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

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