يارب نجيهم.. دنيا سمير غانم تتضامن مع فلسطين

تضامنت الفنانة دنيا سمير غانم مع القضية الفلسطينية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادلالصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.



وكتبت دنيا سمير غانم:"حسبي الله ونعم الوكيل ، حسبي الله و نعم الوكيل I حسبي الله و نعم الوكيل ، اللهم رحمتك وعفوك و نصرك كلالبشر لكن هنفضل مؤمنين و علي يقين إن ربنا هيرحمهم و يا رب لأهل فلسطين ، يا رب نجيهم يمكن نكون يأسنا من يقويهم و ينصرهم وربنا يحفظ مصر و أهلها الطيبين اللي هفضل أفتخر لحد ما أموت إن أنا و أهلي منهم".

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل، باستشهاد 8 أشخاص وإصابة 45 آخرين جراء قصفإسرائيل عددا من المنازل شمالي قطاع غزة.

من جانب آخر، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، السبت، إن المنظمة أكدت استحالةإخلاء المستشفيات المكتظة في قطاع غزة من المرضى بأمان.



وطالب جيبريسوس في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقًا)، بالسماح لهذه المستشفيات بأداء مهامها وحمايتها.