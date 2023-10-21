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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شمس الكويتية تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في جدة

شمس الكويتية
شمس الكويتية

شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها ومحبيها عدة صور جديدة لها في جدة ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصوروالفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت شمس الكويتية  خلال الصور بإطلالة ساحرة وجذابة مرتدية فستان بالون الأسود اللامع واعتمدت مكياج ناعم يتناسب مع إطلالتها وتركت شعرها القصير منسدلا علي كتفيها.


 

طرحت الفنانة شمس الكويتية كليب، أغنيتها الجديدة بعنوان يا متعلم ، وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعىاليوتيوب.

كليب "يا متعلم" غناء شمس الكويتية ، وكلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب،وإخراج الكليب شريف ترحينى. 


 

وتقول كلمات أغنية "يا متعلم":

يامتعلم يابتاع المدارس
اتسببت في كوارث
علمتني الأدب
افتريت وأنا قلبي ماكانش ناقص

أغنية يا متعلم إطلالة ساحرة الفنانة شمس الكويتية سامر أبو طالب كلمات أغنية الموزع الموسيقي اغنيتها الجديدة

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