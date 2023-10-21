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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة 24 ساعة.. 352 شهيدا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

صدى البلد

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني اليوم، السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء لـ 352 خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 15 على التوالي.

وفي صباح اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 30 شخصًا في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن "القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 مواطنا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع".

وأضافت المصادر أن " شهيدين ارتقيا في قصف استهدف منزلا من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد خمسة مواطنين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب مواطن في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح".

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