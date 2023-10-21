شاهد.. آخر استعدادات انطلاق قمة القاهرة للسلام لوقف التصعيد في غزة

قال هيثم سعودي، موفد “دي ام سي” ببرنامج “8 الصبح”، من قلب العاصمة الإدارية، إن قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية الجديدة دليل قاطع على أن مصر كانت وما زالت وستظل هي الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا عظيمة منذ بداية الأزمة ومنذ اشتعال الصراع من أجل تهدئة الأوضاع وحقن الدماء وحماية الشعب الفلسطيني من هذه الأعمال التي ترتكب فى قطاع غزة.



ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كل قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية كي يتواجدوا في مصر أرض السلام من أجل أن يصيغوا شكلا مختلفا، ولوضع حد لما يحدث في أرض فلسطين، وتأكد حضور عدد كبير من القادة والزعماء لهذه القمة وجاءت بعدها مباحثات ومشاورات.

وتتضمن قمة اليوم العديد من النقاط التى سوف تناقش، وأهمها وأبرزها حق الشعب الفلسطيني والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم أيا كانت الوجهة.

وأكد موفد “دى ام سي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يؤكد أن القضية الفلسطينية هي القضية الأهم في الشرق الأوسط، وأنه لا هدوء ولا استقرار إلا بالوصول لحل عاجل وشامل للقضية الفلسطينية، وهو الحل الذي تبنته على مدار السنوات كلها.

واختتم: “دائما مصر تستند إلى الأساليب الدولية والقوانين الدولية، فاليوم يجتمع الزعماء من أجل الوصول إلى حل سريع من أجل حقن الدماء ودخول المساعدات الإنسانية، ومن أجل حلول نهائية وجزرية، فاليوم يضم دولة الإمارت والبحرين والسعودية وتركيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا واليونان قبرص، والعديد من الدول أكدت حضورها”.