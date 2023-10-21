عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. آخر استعدادات انطلاق قمة القاهرة للسلام لوقف التصعيد في غزة

هيثم سعودي
هيثم سعودي

قال هيثم سعودي، موفد “دي ام سي” ببرنامج “8 الصبح”، من قلب العاصمة الإدارية، إن قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية الجديدة دليل قاطع على أن مصر كانت وما زالت وستظل هي الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا عظيمة منذ بداية الأزمة ومنذ اشتعال الصراع من أجل تهدئة الأوضاع وحقن الدماء وحماية  الشعب الفلسطيني من هذه الأعمال التي ترتكب فى قطاع غزة.


ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كل قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية كي يتواجدوا في مصر أرض السلام من أجل أن يصيغوا شكلا مختلفا، ولوضع حد لما يحدث في أرض فلسطين، وتأكد حضور عدد كبير من القادة والزعماء لهذه القمة وجاءت بعدها مباحثات ومشاورات.

وتتضمن قمة اليوم العديد من النقاط التى سوف تناقش، وأهمها وأبرزها حق الشعب الفلسطيني والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم أيا كانت الوجهة.

وأكد موفد “دى ام سي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يؤكد أن القضية الفلسطينية هي القضية الأهم في الشرق الأوسط، وأنه لا هدوء ولا استقرار إلا بالوصول لحل عاجل وشامل للقضية الفلسطينية، وهو الحل الذي تبنته على مدار السنوات كلها.

واختتم: “دائما مصر تستند إلى الأساليب الدولية والقوانين الدولية، فاليوم يجتمع الزعماء من أجل الوصول إلى حل سريع من أجل حقن الدماء ودخول المساعدات الإنسانية، ومن أجل حلول نهائية وجزرية، فاليوم يضم دولة الإمارت والبحرين والسعودية وتركيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا واليونان قبرص، والعديد من الدول أكدت حضورها”.

العاصمة الادارية قمة القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدول العربية المنظمات الدولية قبرص الامارت البحرين مصر لقضية الفلسطينية قادة الدول العربية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قفزة قوية وعيار21 الآن مفاجأة

اليوم ... انطلاق قمة القاهرة الدولية للسلام |تفاصيل

بابا عمل معايا حاجة وحشة.. تفاصيل أقوال طليقة عنتيل مدينة نصر

صرخت في وجهه وجريت.. جريمة أخلاقية ضد مضيفة طيران بـ الحي الراقي

في مؤشر لقرب الهجوم البري .. إسرائيل تحذر مواطنيها حول العالم من الذهاب لتلك الأماكن

أول رد فعل من هاني العتال بعد خسارته في انتخابات نادي الزمالك

هتحس الزمن رجع بيك| خطوات ضبط التوقيت الشتوي على الموبايل.. وموعد تغيير الساعة

إغلاق العزبة .. أحمد موسى يعلق على فوز قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك

ترشيحاتنا

سعر بيجو 2008 "الشكل الجديد" في مصر.. صور

ضمنها حملات للتبرع بالدم| جامعة الجلالة: نعمل على تفعيل دورنا المجتمعي

نائب أمريكي سابق يفقد عائلته في قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة

بدء وصول الزعماء للمشاركة في قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية

الصحة الفلسطينية تستنجد بالعالم لإنقاذ مستشفى القدس من كارثة| تفاصيل

أول تعليق من حماس بعد فتح معبر رفح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الصحة العالمية من انتشاره في غزة.. معلومات خطيرة عن الكوليرا

الاحتلال الإسرائيلي ينهي حياة 7 أفراد من عائلة مراسل فلسطيني.. ورد فعله: باركولي

تصرف مفاجئ من فاروق جعفر بعد خسارة انتخابات الزمالك| ماذا فعل ؟

لفطار شهي.. طريقة عمل ساندوتش دايناميت في البيت

فيديو

ديانا حداد تعلق على مقطع فيديو مؤثر لطفلة فلسطينية جريحة

بعد الهجوم عليها.. لحظة سقوط أصالة على المسرح فى حفلها بالسعودية

خلال الشتاء والمطر..مقطع فيديو يثير الجدل عن أهمية معجون الأسنان في سيارتك

وصف المقاومة بالإرهاب.. مقطع فيديو لمواطنة إيرلندية توبخ مسؤولا بريطانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ