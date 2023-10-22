مدير مستشفى الشفاء في غزة: عدد الجرحى تجاوز 14,000

أكد الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء في غزة، تدهور الوضع الصحي بشكل متسارع مع استمرار القصف المتواصل، وارتفاع أعداد الجرحى والقتلى بشكل كبير، موضحا أن عدد الجرحى قد تجاوز 14,000 جريح، وهذا يضع ضغطًا هائلًا على البنية الصحية المحدودة في القطاع.

وأشار خلال مداخلة هاتفية بقناة الاولي المصرية، إلى أن المستشفيات في غزة مكتظة بالمصابين، وقد بدأوا في استخدام أسرة إضافية، لكن النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية جعل الوضع أكثر تعقيدًا. كما أبان عن قلقه البالغ من هذا الوضع الصحي السيء، مؤكدًا أنهم لم يشهدوا مثل هذا الوضع في تاريخ القطاع الصحي.

وأكد الدكتور أبو سلمية أن الفرق الطبية في غزة تعمل بجد وتفاني لتقديم الرعاية الصحية للمصابين، ولكن الأوضاع الراهنة تجعل الوضع صعبًا للغاية.