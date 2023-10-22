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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل جوال بالقليوبية

العثور على الجثة
العثور على الجثة

تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف هوية العثور على جثة لشخص مجهول الهوية داخل جوال وبدون رأس وبها عدة طعنات فى الجسد فى ترعة الاسماعيلية أمام قرية سرياقوس بدائرة مركز الخانكة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة تحت تصرف النيابة والتحقيق. 


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جوال وبه جثة فى ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز، وباخراج الجثة من الجوال أبيض اللون تبين أنها بدون رأس وبها طعنات فى القدمين والبطن، ولا يوجد معه أى متعلقات، تم التحفظ على الجثة بمستشفى الخانكة المركزي، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

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